Бита, пистолет и угрозы: в российском городе задержали компанию злостных вымогателей

Вечером 9 мая в Новомосковске трое местных жителей напали на туляка. Применяя физическую силу, они потребовали от мужчины крупную сумму — ₽100 тысяч. Потерпевший обратился в полицию, и оперативники уголовного розыска оперативно установили личности нападавших.

В ходе следственных действий задержаны двое новомосковцев и один житель Донского. Как выяснилось, двое из фигурантов ранее уже привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На допросах все трое признались в содеянном.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства: мобильные телефоны, предмет, внешне напоминающий пистолет, а также бейсбольную биту. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, в полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.