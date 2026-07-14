В Подмосковье дорожники провели ремонт ограждений

Так, работы прошли на Олимпийском проспекте в Мытищах, Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка Балашихи, проспекте Мира во Фрязине, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, улице Академика Янгеля в Красноармейске Пушкинского округа. Кроме того, ремонт провели на улице Народного Ополчения в Красногорске, улице Московской в Зарайске, улице Профессиональной в Дмитрове, на проспекте Академика Туполева и 72-м км Каширского шоссе в Домодедове. Специалисты также починили ограждения на Рязанском шоссе в поселке городского типа Жилино-1 под Люберцами и на Можайском шоссе в поселке городского типа Большие Вяземы Одинцовского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.