В Подмосковье дорожники провели ремонт ограждений
Минтранс: ремонт ограждений провели на дорогах в 11 округах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
За неделю специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных вдоль региональных автодорог в 11 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работы прошли на Олимпийском проспекте в Мытищах, Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка Балашихи, проспекте Мира во Фрязине, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, улице Академика Янгеля в Красноармейске Пушкинского округа. Кроме того, ремонт провели на улице Народного Ополчения в Красногорске, улице Московской в Зарайске, улице Профессиональной в Дмитрове, на проспекте Академика Туполева и 72-м км Каширского шоссе в Домодедове. Специалисты также починили ограждения на Рязанском шоссе в поселке городского типа Жилино-1 под Люберцами и на Можайском шоссе в поселке городского типа Большие Вяземы Одинцовского округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.