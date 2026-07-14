Подмосковные тхэквондисты одержали победу в финале спартакиады учащихся в Саранске

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые медали в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по тхэквондо ВТФ. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анна Алексеенко (Краснознаменск) одержала победу в дисциплине ВТФ-пхумсэ (индивидуальная программа). Второе и третье место заняли спортсменки из Краснодарского и Приморского краев.

Кроме того, Николай Сычев (Одинцово) стал лучшим в весовой категории до 48 кг среди юниоров. Серебряным призеров стал спортсмен из Ростовской области, бронзовым — из ХМАО и Санкт-Петербурга.

Участниками состязаний стали 184 спортсмена из 38 субъектов Российской Федерации, сборную Московской области представили два спортсмена. Они прошли в Саранске (Республика Мордовия) с 10 по 13 июля 2026 года в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.