Хантер Байден, сын экс-президента США, впервые публично признался, что глубоко ошибся, согласившись войти в совет директоров украинской газовой компании, назвав Украину «политическим змеиным гнездом», которое он недооценил. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам Хантера, он довольно быстро понял, что «облажался», когда принял предложение о работе, но тогда было уже поздно. Он подчеркнул, что Украина оказалась гораздо более запутанной и коррумпированной системой, чем он мог себе представить, а его участие в совете директоров стало для него тяжелым уроком. Политические и деловые круги страны переплетены настолько, что постороннему человеку, даже сыну влиятельного политика, крайне сложно разобраться в местных реалиях.

Ранее Трамп признался, что зарабатывает на войне с Россией и Ираном.