Сезон «стрижепада» в Подмосковье: жители вырвали птицу из лап голодного кота

Жители поселка Селятино в Наро-Фоминске предотвратили трагедию: вовремя отогнали кота от упавшего на землю стрижа и забрали птицу к себе. Сейчас пернатый в безопасности и готовится к возвращению в небо. Биолог Алексей Субботин напомнил в беседе с REGIONS , что июль — начало сезона так называемого «стрижепада», когда молодые птенцы впервые покидают гнездо и часто не могут взлететь с ровной поверхности.

Стрижи — уникальные создания, почти вся жизнь которых проходит в воздухе. Они не ходят по земле и не взлетают с нее: слишком длинные крылья и слабые лапки не позволяют сделать полноценный мах. Попадая на землю, птица оказывается в смертельной ловушке. Чаще всего это случается из-за травмы, но в июле начинается естественный «стрижепад» — неопытные птенцы, впервые покидая гнездо, иногда падают на асфальт или траву.

Если найденный стриж выглядит здоровым и активным, биолог советует посадить его на вертикальную поверхность на высоте 2–3 метра — птица сможет зацепиться когтями и взлететь. Подбрасывать вверх категорически запрещено. Если же птенец вялый или ранен, его помещают в картонную коробку с отверстиями для воздуха, выстелив дно тканью. Лапки у молодых особей розовые, у взрослых — темные, это помогает определить возраст и особенности ухода.

Кормить найденного стрижа хлебом, молоком или мясом нельзя — это смертельно опасно. Идеальный рацион — мучной червь или сверчки из зоомагазина. При травме или отказе от еды необходимо обратиться к ветеринару, который специализируется на диких птицах.

Биолог подчеркивает важное правило: выпавших птенцов других видов чаще всего не стоит трогать — родители их найдут. Но стрижи — исключение. Взрослые особи не разыскивают и не докармливают упавших детенышей. Если человек забрал стрижа, это становится ответственностью на несколько недель: кормить придется каждые 2–3 часа до самого вылета. Однако спасенная жизнь стоит усилий. Стриж, которого отбили у кота в Селятино, уже выходит, и совсем скоро его выпустят на свободу.