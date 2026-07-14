Смертельный исход: дерматолог назвал ошибки при обнаружении клеща

Вытаскивать клеща тянущими движениями, капать на него масло или спирт — смертельно опасные ошибки, которые могут превратить укус в заражение энцефалитом или боррелиозом, предупредил дерматолог Александр Быканов. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам Быканова, удалить клеща можно как в травмпункте, так и дома. Если вы выбрали второй вариант, нужно использовать пластмассовый клещедер — он продается в аптеках. Главное правило: не дергать и не тянуть насекомое, иначе его хоботок оторвется и останется в коже, а слюна с возбудителями инфекций попадет в кровь.

Правильное движение — прокручивать инструмент, как бы вывинчивая клеща. Если же головка все же осталась, ее аккуратно извлекают стерильной иглой или пинцетом, предварительно обработав место антисептиком.

Врач категорически запретил использовать масло, крем или спирт для «обездвиживания» клеща — это не только бесполезно, но и опасно: насекомое, чувствуя угрозу, впрыскивает больше слюны, повышая риск заражения. Также нельзя трогать клеща голыми руками — обязательно используйте перчатки. И ни в коем случае не раздавливайте его пальцами: вирусы могут попасть через микротравмы кожи.

Ранее терапевт раскрыл алгоритм спасения от укуса и когда бить тревогу.