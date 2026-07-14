Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович заявил RT , что основатель Telegram Павел Дуров вынужден сотрудничать с иностранными разведками и передавать им данные пользователей в обмен на собственную свободу. По словам специалиста, каждый зарубежный мессенджер так или иначе работает под контролем спецслужб, а Telegram, в частности, предоставляет информацию США, Франции и ОАЭ.

Масалович отметил, что встречи Дурова с полицией и спецслужбами после которых не последовало проблем, говорят сами за себя. Косвенным подтверждением он назвал официальную отчетность Telegram: в 2026 году мессенджер удовлетворил 5 тысяч запросов представителей спецслужб. По мнению эксперта, каждый иностранный сервис так или иначе шпионит на какую-либо страну — например, Imo передает данные США и Китаю.

В отличие от зарубежных аналогов, отечественные мессенджеры, по словам специалиста, гораздо надежнее. Их уже около пятнадцати, просто они менее раскручены. Масалович привел в пример MAX, назвав его «самым безобидным» из известных. Эксперт рекомендовал выбирать для общения два защищенных отечественных приложения, убедиться, что они есть у контактов, и использовать их спокойно. При этом Signal, Proton и Telegram, по его оценке, в десятку безопасных не входят. Полное интервью с Масаловичем выйдет на RT.