Нагой загар с последствиями: врач предупредила об опасности нудистских пляжей

Купание без одежды усиливает воздействие ультрафиолета и повышает риски для здоровья, предупреждает врач-дерматолог Красногорской больницы Марина Русак в беседе с REGIONS . Кожа и слизистые половых органов особенно чувствительны к солнцу и быстрее обгорают, а многократные ожоги могут спровоцировать злокачественные новообразования. Кроме того, отсутствие защиты повышает вероятность инфекций и микротравм.

Кожа в интимных зонах гораздо нежнее и быстрее реагирует на ультрафиолет, поэтому солнечные ожоги на таких участках появляются в разы быстрее, чем на остальном теле. Дерматолог предупреждает: повторяющиеся ожоги со временем увеличивают риск развития рака кожи.

Не менее опасна и вода. В загрязненных водоемах слизистые легко вступают в контакт с бактериями, что чревато воспалительными процессами и кишечными инфекциями. К тому же без купальника кожа остается беззащитной перед песком, камнями, ракушками и водорослями — любые микротравмы становятся входными воротами для инфекции.

Особую осторожность стоит проявлять детям, людям с большим количеством родинок, кожными заболеваниями и фотодерматозами. В зоне риска также те, кто недавно делал косметологические процедуры или принимает лекарства, усиливающие светочувствительность.

Чтобы снизить угрозы, врач рекомендует даже на специализированных нудистских пляжах пользоваться солнцезащитными кремами, не лежать под прямым солнцем часами и выбирать для купания только водоемы, прошедшие санитарный контроль.