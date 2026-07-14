Ухаживания закончились кровавой расправой: 23-летний житель Ставрополья зарезал мать девушки и сжег дом

В селе Большая Джалга Ставропольского края разыгралась кровавая драма: 23-летний местный житель, который пытался ухаживать за девушкой, в ходе ссоры с ее матерью нанес женщине смертельные ножевые ранения, после чего поджег дом, чтобы замести следы, но был задержан и уже признал вину. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия произошла ночью 7 июля. По версии следствия, между мужчиной и потерпевшей вспыхнул конфликт именно из-за его внимания к ее дочери. В ходе ссоры злоумышленник схватил нож и нанес женщине несколько ударов, от которых она скончалась на месте. Затем, пытаясь скрыть улики, он поджег дом и скрылся. Однако тело женщины обнаружил ее супруг, который и сообщил в полицию.

Сотрудники регионального управления СК РФ быстро вышли на след подозреваемого. Задержанный дал признательные показания и сейчас находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, включая мотивы и то, были ли у молодого человека другие конфликты с семьей погибшей.

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