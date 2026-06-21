Биткоин сохраняет лидерство, несмотря на появление тысяч новых криптопроектов

Несмотря на многочисленные попытки создать более совершенную криптовалюту, биткоин продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке цифровых активов. Об этом пишет Главный Региональный.

В ответ на запросы инвесторов о возможном появлении «убийцы биткоина» эксперты отмечают, что за более чем 15 лет существования криптовалютного рынка ни одному проекту так и не удалось вытеснить крупнейшую цифровую валюту с лидирующих позиций.

Специалисты подчеркивают, что успех биткоина связан не только с технологическими особенностями. За годы существования он сформировал репутацию основного инструмента для сохранения стоимости среди цифровых активов и получил широкое признание со стороны инвесторов по всему миру.

На сегодняшний день доля биткоина в общей капитализации криптовалютного рынка составляет около 56%. Дополнительным фактором укрепления его позиций стало появление спотовых биржевых фондов, благодаря которым инвесторы получили возможность приобретать актив через традиционные брокерские платформы.

За последние годы множество криптопроектов заявляли о намерении превзойти биткоин за счет более высокой скорости транзакций, низких комиссий или расширенного функционала. Однако большинство таких решений заняли отдельные рыночные сегменты и сосредоточились на конкретных задачах.

В результате биткоин сохранил статус основного средства накопления в криптоиндустрии, тогда как другие блокчейн-платформы развиваются преимущественно в сферах платежей, децентрализованных сервисов, токенизации активов и создания цифровых приложений.