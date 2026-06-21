Россия неожиданно увеличила закупки одного популярного фрукта из Грузии

Россия существенно нарастила закупки яблок из Грузии. По данным национальной статистической службы республики, в мае объем экспорта этой продукции на российский рынок увеличился более чем в пять раз в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Грузии.

Стоимость поставленных в Россию яблок достигла 1,9 млн долларов. Для сравнения, за аналогичный месяц прошлого года этот показатель составлял 346,1 тыс. долларов.

Россия стала крупнейшим покупателем грузинских яблок. Помимо нее, в мае продукцию приобретали Ирак, Армения и Турция. При этом объемы поставок в эти страны оказались значительно ниже российских.

Рост интереса к импортным яблокам наблюдается не только в торговле с Грузией. Ранее стало известно, что Бразилия также заметно увеличила экспорт этой продукции в Россию. В мае объем поставок бразильских яблок приблизился к 3 млн долларов, что почти в шесть раз превышает показатель прошлого года.

В Министерстве сельского хозяйства России ранее сообщали, что уровень самообеспеченности страны яблоками составляет около 83%. В ведомстве отметили, что потенциал для дальнейшего увеличения собственного производства остается высоким.