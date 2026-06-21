Стало известно, при каких условиях пенсия может превысить 50 тысяч рублей

Участие в программах долгосрочных сбережений и негосударственного пенсионного обеспечения может существенно повысить размер выплат после завершения трудовой деятельности. Об этом пишет URA.RU.

Россияне могут значительно увеличить размер будущей пенсии за счет участия в программах негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

По его словам, программа долгосрочных сбережений предоставляет гражданам дополнительные возможности для формирования пенсионного капитала. Участники самостоятельно определяют порядок получения накопленных средств. Деньги можно оформить в виде пожизненных выплат, получать их в течение выбранного периода либо забрать единовременно после достижения установленного возраста.

Также законодательство предусматривает возможность досрочного получения средств в отдельных жизненных обстоятельствах, включая потерю кормильца или необходимость оплаты дорогостоящего лечения.

Эксперт отметил, что негосударственные пенсионные фонды придерживаются консервативной инвестиционной политики. Основную часть их активов составляют государственные и корпоративные облигации, что позволяет обеспечивать сохранность накоплений и снижать инвестиционные риски.

По данным специалиста, граждане, уже получающие выплаты через негосударственные пенсионные фонды, в среднем увеличивают свою пенсию на 6–7 тысяч рублей ежемесячно. Дополнительный рост накоплений обеспечивают государственное софинансирование, налоговые вычеты и инвестиционный доход.

Беляков также подчеркнул, что деятельность НПФ находится под контролем Банка России, а пенсионные накопления защищены системой гарантирования. В настоящее время накопительную пенсию через негосударственные фонды формируют около 35 млн россиян. По оценке эксперта, при регулярных взносах и длительном участии в программах размер будущих выплат может достигать 50 тысяч рублей в месяц и более.