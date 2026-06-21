Капитальный ремонт дома на улице Флерова в Балашихе выходит на завершающий этап

В Балашихе подходит к завершению капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного на улице Флерова. Ход работ оценили в рамках подготовки к круглому столу по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства, пишет REGIONS.

Пятиэтажное здание было построено более 50 лет назад. Работы проводятся по программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

В ходе обновления специалисты заменили систему центрального отопления, выполнили ремонт межэтажных и чердачных перекрытий, а также привели в порядок скатную кровлю. В настоящее время объект находится на завершающем этапе ремонта.

Депутат Государственной Думы Александр Толмачев осмотрел участки, где продолжаются работы, посетил чердачное помещение и проверил состояние конструкций под крышей дома.

По итогам осмотра он отметил, что ремонт выполнен качественно, а жители могли контролировать процесс на всех этапах. Ожидается, что после завершения работ условия проживания в доме станут более комфортными для собственников и жильцов.