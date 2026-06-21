Новый метод лечения помог пациентам с артрозом заметно снизить уровень боли

Международная группа исследователей представила результаты крупного исследования, показавшего, что эмболизация коленных артерий помогает уменьшить боль и улучшить качество жизни пациентов с остеоартрозом. Работа опубликована в журнале Radiology.

Международная группа ученых представила результаты крупнейшего на сегодняшний день исследования, посвященного применению эмболизации коленных артерий при остеоартрозе. Работа опубликована в научном журнале Radiology.

Остеоартроз коленного сустава остается одной из самых распространенных форм артрита в мире. Заболевание сопровождается хронической болью, воспалением, ограничением подвижности и существенно снижает качество жизни пациентов.

В ходе исследования специалисты оценили эффективность малоинвазивной процедуры, направленной на уменьшение воспаления в пораженном суставе. Метод предусматривает введение через катетер специальных микрочастиц на основе желатина в измененные кровеносные сосуды, поддерживающие воспалительный процесс. После выполнения своей функции частицы самостоятельно растворяются в организме.

Участниками исследования стали 194 пациента со средним возрастом 69 лет. До этого все они проходили не менее трех месяцев консервативного лечения, включая физиотерапию, медикаментозную терапию и внутрисуставные инъекции, однако значительного улучшения добиться не удалось.

Всего врачи выполнили 239 процедур, причем в 23% случаев лечение проводилось одновременно на обоих коленных суставах. Все вмешательства завершились успешно. Серьезных осложнений специалисты не выявили, а незначительные побочные реакции были зарегистрированы у 6,7% пациентов и впоследствии исчезли без дополнительного лечения.

Наблюдение показало, что уже через шесть недель после процедуры средний уровень боли снизился с 7 до 4 баллов по десятибалльной шкале. Через шесть месяцев и год после лечения этот показатель сохранялся на уровне 3 баллов.

Кроме уменьшения болевого синдрома, участники исследования отметили улучшение физической активности и повышение качества жизни. Пациентам стало проще выполнять повседневные задачи, заниматься спортом и проводить досуг без существенных ограничений.