Благотворительная акция в Балашихе объединила помощь семьям участников СВО

В Балашихе состоялась благотворительная акция «Твори добро, Балашиха!», в рамках которой многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям участников специальной военной операции передали 2 тонны молочной продукции. Об этом пишет REGIONS.

В организации и отправке гуманитарной помощи принял участие депутат Государственной Думы Александр Толмачев. Акцию провели местный ресурсный центр АНО «Волонтеры Подмосковья» совместно с Общественной палатой городского округа.

По словам парламентария, поддержка жителей и развитие добровольческого движения остаются важными направлениями общественной работы. Он отметил, что участие в волонтерских инициативах помогает лучше понимать потребности людей и способствует совершенствованию мер поддержки добровольцев на законодательном уровне.

Получателями помощи стали семьи, которым особенно необходима дополнительная социальная поддержка. Организаторы подчеркнули, что подобные акции регулярно проходят в Балашихе благодаря совместной работе волонтеров, общественных организаций и неравнодушных жителей города.