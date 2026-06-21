Болельщики не поверили глазам, когда увидели что сделал игрок Парагвая с часами судьи

Во время матча Парагвая и Турции камеры зафиксировали момент, когда полузащитник Матиас Галарса поднял с поля смарт-часы главного судьи и надел их на руку. Об этом пишет Спорт РИА Новости.

Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса стал участником необычного эпизода во время матча против команды Турции. Внимание болельщиков привлек момент с часами главного арбитра встречи Ивана Бартона.

Инцидент произошел в компенсированное к первому тайму время. Во время массовой стычки между футболистами судья пытался успокоить игроков и случайно уронил смарт-часы на газон. Находившийся рядом Галарса поднял устройство и надел его на свою руку.

Эпизод попал в телевизионную трансляцию и быстро распространился в социальных сетях. Многие пользователи предположили, что футболист намеревался оставить гаджет себе, однако во втором тайме арбитр вновь появился на поле со своими часами. Это свидетельствует о том, что устройство было возвращено владельцу.

Сам матч оказался успешным для парагвайского полузащитника. Уже на второй минуте встречи он забил единственный гол, который принес его команде победу. Однако в концовке игры футболист получил серьезное повреждение и был вынужден покинуть поле на носилках.

Дополнительные трудности для сборной Парагвая возникли после удаления Мигеля Альмирона, из-за чего команда завершала матч в численном меньшинстве.