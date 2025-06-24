Битмама за решеткой: криптоблогершу осудили за обман клиентов на 2,2 млрд руб.

Пресненский суд Москвы вынес приговор Валерии Федякиной, известной в криптосообществе как Битмама. Суд признал ее виновной в создании финансовой пирамиды и мошенничестве на сумму 2,2 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Суд назначил семь лет колонии общего режима для Федякиной. Хотя прокуратура требовала десятилетнего срока, суд учел смягчающие обстоятельства, включая недавнее рождение ребенка у обвиняемой.

Расследование установило, что Федякина выстраивала схему с выводом средств через криптовалюту в ОАЭ. Она конвертировала наличные в биткоины и другие цифровые активы, которые затем переводила на зарубежные кошельки. Четверо потерпевших лишились крупных сумм, доверившись авторитету криптоблогерши в профессиональном сообществе. Общая сумма с аферы достигла 2,2 млрд рублей.

Также установили, что Федякина продолжала деятельность, живя на две страны — Россию и ОАЭ. Суд постановил взыскать всю сумму ущерба в пользу пострадавших, однако реальные перспективы возврата средств остаются под вопросом из-за особенностей криптовалютных переводов.

Ранее сообщалось, что трэш-блогер из Санкт-Петербурга сожгла российский паспорт в прямом эфире.