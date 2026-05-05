Битва праздников в Нарве: эстонцам предлагают посмотреть на парад Победы через границу

Глава эстонского правительства посетит приграничную Нарву 9 мая для участия в праздничном концерте, пока туроператоры организуют для желающих специальные поездки к российской границе. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR, передает Царьград.

Официальный визит в Нарву

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал планирует провести 9 мая в Нарве. Целью визита станет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Европы. Праздничная программа развернется в непосредственной близости от границы с Российской Федерацией — на Рыночной и Стокгольмской площадях. Вместе с главой эстонского кабмина в город прибудет Гленн Микаллеф, комиссар Европейского союза, курирующий вопросы культуры, молодежи и спорта.

Праздник на фоне границы

Выбор локации для празднования Дня Европы подчеркивает символическое значение Нарвы как пограничного города ЕС. На фоне официальных мероприятий туроператор Hansareisid анонсировал запуск специальных экскурсионных маршрутов. Туристам предлагают посетить приграничные районы, чтобы «стать свидетелями празднования Дня Победы», которое традиционно проходит на противоположном берегу реки — в российском Ивангороде — и часто сопровождается масштабными концертами, видимыми с эстонской стороны.