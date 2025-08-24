Битва с огнем продолжается, но сильный ветер мешает тушить пожар в Крыму

В Крыму продолжаются масштабные работы по ликвидации ландшафтного пожара в Симферопольском районе. Огонь охватил около 200 гектаров сухой растительности в районе села Школьное. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

К тушению привлечены 110 спасателей и 24 единицы спецтехники. В операции задействованы сотрудники МЧС России, региональные пожарные подразделения и горно-спасательный отряд. Для усиления группировки на место происхождения направлены дополнительные силы аэромобильного подразделения.

По данным служб, сложные погодные условия с сильным ветром затрудняют работу пожарных. В настоящее время угрозы для населенных пунктов нет. Спасатели контролируют распространение огня и принимают меры для локализации возгорания.

Ранее после мощного пожара суд закрыл ТЦ «Лапландия» из-за угрозы жизни людей.