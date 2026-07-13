Битва титанов на ЧМ-2026: Месси и Мбаппе устроили жесткую гонку за золото и звание лучшего бомбардира
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан главным фаворитом мирового первенства по версии авторитетного спортивного издания., пишет The Athletic, передает Газета.ру.
Новый триумф капитана Аргентины
Лионель Месси сохранил за собой статус главного футболиста текущего чемпионата мира. В свежем реестре сильнейших игроков турнира, который журнал The Athletic подготовил перед стартом полуфинальных встреч, аргентинский форвард занял лидирующую позицию.
В тройку главных звезд мундиаля эксперты также включили французского нападающего Килиана Мбаппе и полузащитника английской сборной Джуда Беллингема. В десятку сильнейших вошли такие мастера, как Кейн, Холанд, Олисе, Дембеле, Хакими, Винисиус и Лапорт. Стоит отметить, что Месси и Мбаппе на данный момент забили по 8 мячей, возглавляя список лучших снайперов соревнований.
Историческое достижение и битва за финал
Четвертьфинальный поединок против сборной Швейцарии, в котором латиноамериканцы победили со счетом 3:1, стал для Месси 15-м в матчах на вылет на чемпионатах мира. Таким образом, капитан аргентинцев побил прежнее достижение немецкого бомбардира Мирослава Клозе, на счету которого было 14 подобных игр. В этой же встрече Лео отметился результативным пасом, установив уникальный ассистентский рекорд.
В полуфинальной стадии Аргентине предстоит сыграть против Англии, которая в предыдущем раунде обыграла Норвегию. Этот принципиальный матч начнется 15 июля в 22:00 по московскому времени.