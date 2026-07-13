Битва титанов на ЧМ-2026: Месси и Мбаппе устроили жесткую гонку за золото и звание лучшего бомбардира

Новый триумф капитана Аргентины

Лионель Месси сохранил за собой статус главного футболиста текущего чемпионата мира. В свежем реестре сильнейших игроков турнира, который журнал The Athletic подготовил перед стартом полуфинальных встреч, аргентинский форвард занял лидирующую позицию.

В тройку главных звезд мундиаля эксперты также включили французского нападающего Килиана Мбаппе и полузащитника английской сборной Джуда Беллингема. В десятку сильнейших вошли такие мастера, как Кейн, Холанд, Олисе, Дембеле, Хакими, Винисиус и Лапорт. Стоит отметить, что Месси и Мбаппе на данный момент забили по 8 мячей, возглавляя список лучших снайперов соревнований.

Историческое достижение и битва за финал

Четвертьфинальный поединок против сборной Швейцарии, в котором латиноамериканцы победили со счетом 3:1, стал для Месси 15-м в матчах на вылет на чемпионатах мира. Таким образом, капитан аргентинцев побил прежнее достижение немецкого бомбардира Мирослава Клозе, на счету которого было 14 подобных игр. В этой же встрече Лео отметился результативным пасом, установив уникальный ассистентский рекорд.

В полуфинальной стадии Аргентине предстоит сыграть против Англии, которая в предыдущем раунде обыграла Норвегию. Этот принципиальный матч начнется 15 июля в 22:00 по московскому времени.