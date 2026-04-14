Битва в песках Китая: КАМАЗ-мастер бросает вызов быстрейшим джипам мира

Состав участников и основные соперники

На пресс-конференции в Москве Эдуард Николаев, возглавляющий «КАМАЗ-мастер», представил план команды на предстоящий 16-дневный ралли-рейд «Такла-Макан-2026». Легендарный коллектив, имеющий 19 побед на «Дакаре», выставит два грузовика под управлением перспективных пилотов Богдана Каримова и Алмаза Ахмедова. Николаев подтвердил, что белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» пропустит старт в Китае. Основную конкуренцию российским экипажам составят представители Ural Motorsport — Юрий Найман и Иван Королев. Кроме того, ожидается участие китайских пилотов на современных европейских грузовиках, приглашения которым организаторы разослали заблаговременно.

Борьба в абсолютном зачете и уровень техники

Особое внимание руководство «Синей Армады» планирует уделить позициям в общем протоколе гонки. Эдуард Николаев подчеркнул, что команда всегда стремится конкурировать с внедорожниками, напоминая об успехах на «Дакаре», где грузовики КАМАЗ стабильно входили в число 25 лучших экипажей мира. В Китае россиянам предстоит сразиться с местными гонщиками, которые отлично ориентируются в песках и дюнах. Противники выступят на высококлассных машинах, включая оригинальные модели и качественные копии Ford и Toyota, что позволит объективно оценить текущую форму российских спортсменов на международном уровне.