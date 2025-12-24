«Битва за бренд». Фитнес-блогер подала в суд на Елену Малышеву из-за товарного знака «Сбрось лишнее»

Исковое заявление, направленное в Суд по интеллектуальным правам, содержит требование о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака, принадлежащего Малышевой.

Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, иск зарегистрирован 17 декабря, однако суд оставил его без движения для устранения процессуальных нарушений. Согласно данным Роспатента, правообладателем бренда «Сбрось лишнее» с 2013 года является Елена Малышева. Регистрация охватывает широкий спектр товаров и услуг, а срок ее действия продлен до 2031 года. Именно под этим названием Малышева много лет реализует свой популярный проект о снижении веса «Сбрось лишнее – выиграй миллион».

Конфликт интересов обнажился после того, как на официальном ресурсе Алены Ковальчук был обнаружен контент, представляющий ее как «автора легендарного интенсива "Сбрось лишнее"». В открытых материалах дела пока не раскрываются конкретные правовые аргументы истицы, однако спор, очевидно, затрагивает сферу авторских прав и приоритета в использовании известной в ниве здорового образа жизни фразы.

