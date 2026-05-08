Битва за чемпионку: зачем Турция пытается переманить русскую звезду волейбола Марину Маркову

В российском спортивном сообществе активно обсуждают возможное изменение спортивного гражданства одной из самых ярких волейболисток современности — Марины Марковой. Депутат Госдумы Светлана Журова призвала спортсменку не спешить с переходом в сборную Турции, несмотря на заманчивое предложение, пишет РИА Новости.

Звездный статус и турецкое предложение

Марина Маркова, выступающая за стамбульский «Вакыфбанк», в сезоне 2025/26 стала настоящим открытием мирового волейбола. В апреле 25-летняя россиянка привела свой клуб ко второму подряд золоту чемпионата Турции и была признана самым ценным игроком (MVP) финальной серии и всего сезона. Кроме того, в начале мая Маркова вместе с командой завоевала титул победительницы Лиги чемпионов.

Учитывая феноменальные показатели доигровщицы, президент Федерации волейбола Турции Мехмет Акиф Устюндаг официально предложил ей сменить гражданство. Глава турецкого волейбола сравнил потенциальный переход Марковой с успехом Мелиссы Варгас, отметив, что двери сборной для россиянки всегда открыты.

Позиция Светланы Журовой

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выразила обеспокоенность возможным уходом Марковой под турецкий флаг. По ее мнению, это решение может стать поспешным по нескольким причинам:

Вероятный допуск России: Журова считает, что российские волейболистки имеют высокие шансы быть допущенными к отбору на Олимпийские игры — 2028. Смена гражданства в такой момент лишит Маркову возможности представлять родину на пике карьеры.

Спортивный карантин: Переход в другую сборную неизбежно повлечет за собой период «карантина» (от одного года до двух лет). Журова подчеркнула, что из-за этого срока Марина может пропустить Олимпиаду даже в составе Турции.

Дилемма выбора: Депутат отметила, что Маркова сейчас находится на распутье, но призвала ее подождать, пока ситуация с международным допуском российских команд не прояснится окончательно.

Спортивные достижения Марины Марковой к маю 2026 года

На текущий момент профессиональный багаж россиянки в Турции выглядит впечатляюще:

Двукратная чемпионка Турции (2025, 2026);

Обладательница Кубка Турции (2026) и статус MVP турнира;

Победительница Лиги чемпионов ЕКВ (2026) и лучшая нападающая турнира;

MVP турецкой лиги Султанлар сезона 2025/26.

Спортивные эксперты отмечают, что если Маркова решится на смену флага, это станет одной из самых значимых потерь для российского волейбола за последние годы, учитывая ее уникальный рост (199 см) и результативность.