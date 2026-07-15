Пенсия в 50 лет в 2026 году: кому положена и какие категории граждан сохранили право на досрочный выход

В 2026 году право выйти на пенсию в 50 лет сохраняется для нескольких категорий граждан. Об этом в беседе с RT напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Самый массовый случай — многодетные матери, родившие и воспитавшие пять и более детей до достижения ими восьмилетнего возраста. Для них пенсионный возраст составляет 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет и 30 пенсионных баллов», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, одна из таких категорий — женщины, воспитавшие ребенка-инвалида с детства до достижения им восьмилетнего возраста. Для них законодательно закреплена возможность досрочного выхода на пенсию.

«Для них достаточно 15 лет страхового стажа. Отцы детей-инвалидов в аналогичной ситуации могут выйти на пенсию с 55 лет. Для родителей, воспитывающих ребёнка-инвалида, есть важная особенность: льгота предоставляется только одному из родителей. При этом не имеет значения, является ли ребёнок инвалидом в настоящее время — достаточно факта установления инвалидности до 18 лет», — пояснил Чаплин.

Особое основание для выхода на пенсию в 50 лет — работа во вредных и опасных условиях. Чаплин пояснил, что согласно списку № 2, в который входят профессии с тяжелыми условиями труда (например, в металлургической отрасли), мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет, женщины — в 50 лет. При этом депутат подчеркнул, что такие льготные условия сохраняются для граждан, чей стаж на соответствующих производствах соответствует установленным законом требованиям.

«По списку № 1 (особо вредные и опасные профессии, например в угольной промышленности) мужчины могут выйти на пенсию с 50 лет при наличии 10 лет специального стажа, а женщины — с 45 лет при 7,5 года специального стажа», — добавил парламентарий.

Досрочное пенсионное обеспечение — это одна из мер государственной поддержки граждан, которые посвятили свою жизнь воспитанию детей с инвалидностью или труду в сложных и опасных условиях. Для получения права на льготную пенсию необходимо соблюсти все условия, включая требуемый страховой стаж и продолжительность работы в особых условиях. В случае возникновения вопросов граждане могут обратиться за разъяснениями в Социальный фонд России по месту жительства.

«Для жителей Крайнего Севера, занятых в традиционных промыслах — оленеводстве, рыболовстве или охоте, также действует льгота: мужчины — с 50 лет при стаже 25 лет, женщины — с 45 лет при стаже 20 лет», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Говырин рассказал, что накопительные пенсии проиндексируют на 17,3% с 1 августа.