Стало известно, чем Шурыгина занимается в СИЗО

Скандально известной блогерше Диане Шурыгиной продлили срок содержания под стражей. По ходатайству следствия суд решил оставить девушку в изоляторе до 19 августа. Как рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский, Шурыгина сейчас находится в карантинной камере и не предъявляет претензий к условиям содержания, пишет РИА Новости.

По словам Высотского, подруги заказывали Диане продукты, однако она предпочитает есть то, что готовят в СИЗО. Девушка считает питание сбалансированным и вкусным, уверяет, что оно помогает поддерживать фигуру. В день посещения она ела перловку и тушеную рыбу.

Что касается досуга, Шурыгина уже прочитала две книги из местной библиотеки и теперь хочет взять что-то по психологии и саморазвитию.

Напомним, что меру пресечения для Шурыгиной изменили с домашнего ареста на заключение под стражу, потому что она продолжила пользоваться мобильным телефоном, несмотря на запрет. Девушка находится в СИЗО с июля, и ей грозит до шести лет лишения свободы по уголовному делу об изготовлении и распространении порнографических материалов.

Ранее сообщалось, что Диану Шурыгину заставили мыть полы и туалеты в камере СИЗО «Печатники».