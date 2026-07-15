В Котельниках завершат строительство образовательного комплекса

В микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники завершается строительство масштабного образовательного комплекса, который будет включать в себя современную школу на 2,1 тыс. мест и детский сад на 350 мест, строительная готовность объекта достигла 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Работы идут на всех ключевых направлениях: монтируют лифты, вентиляцию, алюминиевые витражи и наружное освещение, прокладывают внутренние и наружные инженерные сети, занимаются отделкой и благоустройством территории», — сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Площадь объекта составит более 33 тыс. кв. м, работы в нем проводят 675 строителей и 43 инженерно‑технических специалиста, задействовано 14 единиц техники. Они проходят в рамках областной госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета.

Комплекс позволит снизить нагрузку на существующие школы и детские сады, а также станет современным центром притяжения для всего микрорайона. Его откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.