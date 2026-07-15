В Подмосковье высокотехнологичную медпомощь получили почти 20 тыс. жителей

С начала 2026 года в Подмосковье высокотехнологичную медицинскую помощь получили почти 17 тыс. жителей, такие методы лечения доступны им по полису ОМС. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы постоянно расширяем возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Подмосковья. Сегодня это доступно бесплатно, по полису ОМС, в 38 медицинских организациях региона и по 14 направлениям», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Такую помощь оказывают по различным профилям. Туда входят сердечно-сосудистая хирургия, травматология, ортопедия, онкология и другие направления. Ее можно получить бесплатно при наличии медицинских показаний, решение об этом принимает врачебная комиссия на основании результатов обследования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.