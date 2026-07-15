Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов попал в рехаб после сорванного концерта на Урале

Вокалист популярной группы «Три дня дождя» Глеб Викторов оказался в центре громкого скандала. После того как музыкант сорвал концерт в Екатеринбурге, он принял решение лечь на реабилитацию, сообщает «Газета.ru».

Коллектив артиста выступил с официальным заявлением: по их словам, неизвестные подмешали Викторову запрещенные вещества прямо в гримерке, из-за чего он не мог контролировать свои действия. Информация о случившемся уже передана в полицию.

Инцидент произошел 12 июля во время выступления в Летнем театре парка Маяковского. Зрители заметили, что Викторов путается в словах и не попадает в музыку. В какой-то момент он прекратил петь и начал высказываться о происходящем в России, после чего ему отключили микрофон.

Затем артист взял российский триколор, спустился в толпу и продолжил говорить, в том числе с критикой специальной военной операции (СВО). Часть поклонников пыталась остановить его криками «Хватит болтать! Давай лучше петь». Концерт все же продолжился — группа отыграла заключительную песню и увела лидера со сцены.

Фото: [ соцсети ]

После выступления в телеграм-канале Викторова появился пост о том, что ему пришлось сбежать из России из-за сказанных слов, но публикацию удалили через три минуты. Позже музыкант пожаловался, что кто-то чистит его посты с критическими высказываниями, а 14 июля написал: «Скоро еду домой. Меня ждут последствия... Но вы запомните, что я говорил со сцены».

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в карьере Глеба. В 2023 году он уже срывал концерт, выйдя на сцену нетрезвым, после чего его также отправили на реабилитацию. Тогда продюсер группы Сергей Шабанов объявил о приостановке работы коллектива, и выступления возобновились только в мае 2025 года.

При этом позиция музыканта по отношению к стране менялась: в 2022 году он сравнивал президента с канатоходцем, в 2023-м анонсировал благотворительные концерты в ДНР, ЛНР и Крыму, а в конце 2024-го рассказывал о выступлении перед военнослужащими в Мелитополе.

Сестра Викторова Ева Снегирева подтвердила, что он сейчас на лечении. По ее словам, решения по срокам реабилитации и будущим концертам примут через пару дней.

Продюсер, в свою очередь, поддержал артиста, напомнив, что тот ранее выступал перед бойцами в зоне СВО. Музыканты принесли извинения зрителям и заверили, что ближайший концерт 28 июля пройдет в обычном режиме.

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