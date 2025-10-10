Битва за купюру: в голосовании за «Грозный-Сити» обнаружили подозрительную активность

В России разгорается скандал вокруг голосования за выбор изображения на новой 500-рублевой банкноте, пишет «Лента.ру».

Так, например, военный блогер Юрий Подоляка и своем телеграм-канале выразил сомнения в честности выбора изображения на купюре, указав на возможные накрутки голосов в пользу варианта «Грозный-Сити».

Авторы телеграм-канала «Два майора» обратили внимание на подозрительно высокую активность в голосовании и раскритиковали систему, предусматривающую четыре различных способа подачи голоса.

По их мнению, эта система создает возможности для манипуляций.

Одновременно с этим священник Альвиан Тхелидзе выступил с негативной реакцией на планируемое изменение дизайна купюры, которое предполагает замену изображения Соловецкого монастыря на другие символы.