Битва за лидерство: Volkswagen наступает на пятки Fiat на фоне общего восстановления продаж

После спада в 2025 году бразильский ритейл новых легковых машин вернулся к росту, показав увеличение продаж на 2,1%, при этом сегмент электрокаров совершил мощный рывок. Об этом пишет Автостат.

Бразильский автопром в начале 2026 года перешел в фазу позитивной динамики после сложного периода трансформаций. Согласно актуальным статистическим данным, за февраль в стране было реализовано 177 076 новых легковых транспортных средств, что превышает показатели годовой давности на 2,1%. Аналогичный темп прироста зафиксирован и по итогам первых двух месяцев текущего года, в течение которых совокупный объем продаж достиг 339 855 единиц.

В марочном зачете лидерство удерживает бренд Fiat, контролирующий 21,8% рынка. Второе место занимает Volkswagen с долей 16,2%, продемонстрировавший значительный рост реализации на 12,9%. Замыкает тройку лидеров Chevrolet, чьи продажи, напротив, сократились на 7,4%. Эксперты особо выделяют успех китайских производителей: марка BYD прибавила почти 56%, а бренд Great Wall, показав двукратный рост, вплотную приблизился к вхождению в десятку крупнейших игроков. В модельном рейтинге первенство сохраняет Fiat Strada, в то время как Volkswagen Polo удерживает вторую строчку, несмотря на небольшое снижение спроса.

Настоящий прорыв наблюдается в секторе экологичного транспорта: рынок электромобилей в Бразилии вырос на 88%, заняв долю в 7,5%. Основным драйвером здесь выступает государственная поддержка и активная локализация производств международными концернами. Безоговорочным лидером в данном сегменте остается BYD с рыночной долей более 77%, а компании Geely и Leap Motor успешно закрепляются на следующих позициях.