Пенсии неработающих пенсионеров повысили до 25,6 тысячи рублей

В последний месяц зимы 2026 года ежемесячные выплаты неработающим гражданам пожилого возраста в среднем составили 25,6 тыс. рублей. Как сообщает ТАСС, за год данный показатель стал больше на 1,8 тыс. рублей.

Соответствующая информация представлена в отчетности Социального фонда России. По официальным статистическим данным, среднее пенсионное обеспечение среди неработающих пенсионеров в прошедшем феврале равнялось 25 637 рублям.

Для сопоставимости уместно обратиться к цифрам годичной давности. В феврале 2025 года усредненная пенсия неработающих граждан старшего возраста составляла 23 800 рублей. Следовательно, прирост в годовом выражении превысил 7%.

Что касается усредненного размера пенсии в целом по всей стране (с включением работающих пенсионеров), то в феврале 2026-го данный показатель находился на отметке 25 261 рубль.

