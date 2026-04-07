Пенсии неработающих пенсионеров повысили до 25,6 тысячи рублей
В феврале средняя пенсия неработающих пожилых россиян превысила 25,6 тысяч
В последний месяц зимы 2026 года ежемесячные выплаты неработающим гражданам пожилого возраста в среднем составили 25,6 тыс. рублей. Как сообщает ТАСС, за год данный показатель стал больше на 1,8 тыс. рублей.
Соответствующая информация представлена в отчетности Социального фонда России. По официальным статистическим данным, среднее пенсионное обеспечение среди неработающих пенсионеров в прошедшем феврале равнялось 25 637 рублям.
Для сопоставимости уместно обратиться к цифрам годичной давности. В феврале 2025 года усредненная пенсия неработающих граждан старшего возраста составляла 23 800 рублей. Следовательно, прирост в годовом выражении превысил 7%.
Что касается усредненного размера пенсии в целом по всей стране (с включением работающих пенсионеров), то в феврале 2026-го данный показатель находился на отметке 25 261 рубль.
Ранее Игорь Саруханов сообщил, что его пенсия составляет всего 15 300 рублей.