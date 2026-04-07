Священник объяснил, что нельзя изображать на пасхальных яйцах

Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой в беседе с РИА Новости объяснил, почему не стоит наносить на пасхальные яйца изображения храмов, икон и библейских цитат.

По его словам, главная причина в том, что все это будет сниматься и выкидываться в мусор, что является кощунством.

«Категорически нельзя использовать термонаклейки с изображением храмов, икон, цитат из Священного Писания… Не надо наклеивать бумажные наклейки в виде крестов, храмов или с надписью "Христос воскресе"… имя Божие не должно лежать в мусорном ведре. Просто красьте яйца и все», — сказал священник.

Он добавил, что если на упаковке кулича уже есть подобные изображения, их необходимо не выбрасывать, а сжигать. При этом кресты на самом куличе изображать можно и нужно, так как они будут съедены. А вот пасхальных кроликов священник назвал чуждым православной традиции элементом.

«В этом нет ничего предосудительного, просто видно, что человек немножко не в теме», – заключил собеседник агентства.

Ранее священник Константин Пархоменко объяснил, как правильно готовить кулич.