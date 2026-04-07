Москвичам пообещали благоприятную погоду на Светлое Воскресение

Воздух в российской столице на Пасху прогреется до плюс 13 градусов, при этом осадки маловероятны, сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Ранее метеоролог проинформировал агентство, что в четверг и пятницу погоду в Москве определит северо-западная периферия циклона. Под влиянием этого вихря в регионе ожидаются непродолжительные осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура опустится на три-четыре градуса ниже климатической нормы.

«Предварительный прогноз — благоприятный. Мы ожидаем, что закончится холодная волна к воскресенью и погода будет улучшаться. Ночью еще холодно: около нулевой отметки температура в Москве и от минус 2 до плюс 2 градусов будет в районах Московской области», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что днем в столице ожидается от плюс 11 до плюс 13 градусов, а в районах Подмосковья — от 9 до 14 градусов тепла.

«При этом вероятность осадков в этот день невелика», — заключил Леус.

Напомним, в этом году Русская православная церковь празднует Светлое Христово Воскресение (Пасху) 12 апреля.

