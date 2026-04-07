«Удобно и необременительно». Россиянам рассказали, как за 15 лет накопить на жилье

Даже граждане с ежемесячным доходом менее 80 тысяч рублей способны накопить на первоначальный взнос по ипотеке, если будут откладывать по 3 тысячи рублей в месяц в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом РИА Новости сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

«Программа долгосрочных сбережений (ПДС) изначально создавалась как универсальный инструмент накоплений», — рассказал Беляков. С ее помощью можно формировать капитал на разные цели: от ипотеки и образования до крупных покупок и путешествий.

Государство софинансирует взносы. Для максимальной выгоды достаточно вносить сумму, дающую право на 36 тысяч рублей от государства в год в первые 10 лет. Размер личных взносов зависит от дохода: до 80 тысяч рублей — 3 тысячи в месяц, до 150 тысяч — 6 тысяч, свыше 150 тысяч — 12 тысяч.

По расчетам Белякова, человек с доходом до 80 тысяч за 15 лет накопит почти 2,3 млн рублей, вложив всего 540 тысяч собственных средств. При доходе до 150 тысяч — 3,6 млн (вложения 1 млн), свыше 150 тысяч — 6,2 млн (вложения 2,1 млн).

«Получается, первый умножит свой капитал более чем в четыре раза, второй — более чем в три раза, третий — почти в три раза. Такой результат связан, в первую очередь, с участием государства, а также с эффектом сложного процента», — пояснил он.

В расчетах учтено реинвестирование налоговых вычетов. При средней доходности 10% годовых. Однако глава ассоциации напомнил, что реальная доходность ПДС в 2024–2025 годах достигала около 20%. Он подчеркнул, что максимальной эффективности программа достигает при долгосрочной стратегии, когда накопления не изымаются досрочно.

Ранее сообщалось о том, что выдача ипотеки в России выросла на 70% в первом квартале.