Налет БПЛА ВСУ на регионы России 7 апреля: последние новости, сколько дронов сбито
Дрозденко: 20 БПЛА ВСУ сбили в небе Ленинградской области в ночь на7 апреля
Фото: [сгенерировано нейросетью]
Силы ПВО отразили массированную атаку дронов в Ленинградской области, уничтожив 20 целей. Угроза на Северном Кавказе впоследствии была снята, пишет ТАСС.
Масштабная атака дронов отражена
В Ленинградская область силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников. Об увеличении числа сбитых аппаратов сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, отражение налета продолжалось в течение определенного времени, что свидетельствует о массированном характере атаки.
Работа ПВО продолжается
Глава региона отметил, что системы ПВО действовали в усиленном режиме, обеспечивая защиту территории. Уточняется, что меры по нейтрализации угрозы принимались оперативно, а контроль за воздушной обстановкой сохранялся до полного устранения опасности.
Ситуация на Северном Кавказе стабилизировалась
Одновременно с этим в Северный Кавказ была объявлена угроза атаки беспилотников, однако позже она была отменена. По данным МЧС, сигнал тревоги действовал с 02:14 до 06:10 по московскому времени.
В частности, в Республика Дагестан экстренные службы подтвердили снятие ограничений после проверки обстановки и отсутствия новых угроз.