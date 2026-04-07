Налет БПЛА ВСУ на регионы России 7 апреля: последние новости, сколько дронов сбито

Силы ПВО отразили массированную атаку дронов в Ленинградской области, уничтожив 20 целей. Угроза на Северном Кавказе впоследствии была снята, пишет ТАСС.

Масштабная атака дронов отражена

В Ленинградская область силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников. Об увеличении числа сбитых аппаратов сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, отражение налета продолжалось в течение определенного времени, что свидетельствует о массированном характере атаки.

Работа ПВО продолжается

Глава региона отметил, что системы ПВО действовали в усиленном режиме, обеспечивая защиту территории. Уточняется, что меры по нейтрализации угрозы принимались оперативно, а контроль за воздушной обстановкой сохранялся до полного устранения опасности.

Ситуация на Северном Кавказе стабилизировалась

Одновременно с этим в Северный Кавказ была объявлена угроза атаки беспилотников, однако позже она была отменена. По данным МЧС, сигнал тревоги действовал с 02:14 до 06:10 по московскому времени.

В частности, в Республика Дагестан экстренные службы подтвердили снятие ограничений после проверки обстановки и отсутствия новых угроз.