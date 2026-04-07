«Фатальная ошибка строителей». Названа причина обрушения дома в Махачкале
В Министерстве строительства Дагестана официально заявили, что к обрушению многоквартирного дома в Махачкале привело игнорирование градостроительных требований на этапе возведения объекта.
«Основная причина обрушения — несоблюдение градостроительных норм при строительстве. Дополнительным фактором послужило подтопление территории ввиду непроходимости водопропускного канала», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 5 апреля ряд улиц дагестанской столицы вновь оказались в зоне затопления после затяжных дождей.
Кроме того, из-за размыва железнодорожного полотна в регионе наблюдаются задержки в движении пригородных поездов.
Ранее сообщалось о том, что новая волна потопа в Дагестане привела к жертвам и подтоплению 2000 домов.