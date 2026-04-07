«ИИ под колпаком». В России ужесточат правила обучения нейросетей

В проект федерального закона, регулирующего сферу искусственного интеллекта, добавлены положения, которые детализируют порядок использования и обучения ИИ-систем. Как сообщает «Коммерсантъ» , документ претерпел существенные изменения.

Новая редакция ужесточает ответственность держателей нейросетей за неправомерное применение их технологий, а также вводит обязательные требования по маркировке контента, сгенерированного с помощью ИИ.

В частности, перечень обязанностей владельцев сервисов на базе искусственного интеллекта расширен: теперь они должны активнее противодействовать незаконному использованию своих инструментов. Компании обяжут ограничивать возможности генерации материалов, которые нарушают действующее законодательство. Помимо этого, IT-платформам предпишут снабжать специальными метками любые данные, созданные при участии ИИ.

Кроме того, законодатели уточнили нормы, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности и процесса обучения нейросетей. В итоговой версии текста прописано, что пользовательские соглашения в обязательном порядке должны включать условия об уведомлениях, доступе, выгрузке и передаче прав на контент, который был произведен с использованием ИИ. Также допускается возможность задействования отдельных объектов авторского права.

Участники рынка высказывают опасения: по их мнению, нововведения могут серьезно осложнить работу малого бизнеса, который активно интегрирует технологии искусственного интеллекта.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили, что работа над законопроектом продолжается совместно с отраслевыми специалистами и профильными ведомствами.

