«Прилично одеваться и не драться». Губернатор Бали лично перечислил новые требования к туристам

Иностранным путешественникам, в том числе прибывающим из Российской Федерации, находясь на Бали, предстоит неукоснительно следовать целому перечню местных требований. В частности, им запрещается пренебрегать правилами дорожного движения и участвовать в потасовках. Такую информацию в беседе с корреспондентами РИА Новости озвучил глава индонезийского острова И Ваян Костер.

Как подчеркнул чиновник, позиция руководства Бали заключается в том, что все зарубежные гости во время пребывания на территории острова обязаны уважать и соблюдать действующие правовые и культурные нормы региона. Перечень соответствующих предписаний зафиксирован в специализированном бюллетене под названием «Что можно и чего нельзя делать на Бали». Этот документ вручается каждому иностранцу, включая граждан России.

«В частности, туристы должны одеваться прилично, не имеют права пользоваться транспортом без водительского удостоверения, обязаны ездить в шлеме, не должны нарушать правила движения, не должны устраивать шум, драки, безрассудно вести себя на дорогах, сопротивляться полиции, проезжать на красный свет», — заявил Костер.

По словам главы острова, местные власти настаивают на том, чтобы все приезжие вели себя на Бали дисциплинированно и ответственно.

Ранее сообщалось о том, что туристов предупредили о штрафах за привычные вещи на отдыхе.