«Штраф за полотенце». Туристов предупредили о росте поборов в популярных странах

Планируя отпуск за рубежом в 2026 году, стоит быть готовым к неожиданным финансовым потерям. В востребованных туристических направлениях уже начали штрафовать за вещи, которые многим россиянам кажутся совершенно безобидными.

Некоторые путешественники даже не подозревают, что обычная прогулка по городу в пляжной одежде может стоить несколько сотен евро. На некоторых курортах подобные запреты уже применяются на деле, причем без каких-либо предварительных предупреждений.

Ужесточились и требования к тишине: из-за жалоб местных жителей наказание грозит за громкие разговоры или музыку в ночное время. Причем штраф могут выписать даже в арендованных апартаментах.

Поменялись порядки и на пляжах: теперь нельзя заранее бронировать шезлонги полотенцами — вещи могут убрать, а владельцу придется заплатить штраф.

Штрафуют также за окурки, любой мусор и кормление пернатых. В ряде стран суммы взысканий столь высоки, что бюджет поездки легко превышает все запланированные траты.

