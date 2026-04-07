Рев за 2500 рублей: в Госдуме снова взялись за шумных водителей

Проблема излишней громкости транспортных средств остается одной из самых болезненных для российских парламентариев. В Государственную думу поступил еще один законопроект, которым предлагается увеличить штраф за превышение допустимого уровня шума для автомобилей и мотоциклов в пятикратном размере. На этот раз инициатором выступило Законодательное собрание Забайкальского края.

Документом предусмотрено повышение денежного взыскания за слишком шумную технику с текущих 500 рублей до 2,5 тысячи рублей. Авторы инициативы считают существующие меры воздействия недостаточно эффективными. При эксплуатации транспорта используют неисправные или специально модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателей либо умышленно громко воспроизводят музыку при помощи звуковоспроизводящих устройств и звукоусилителей. Это приводит к нарушению тишины и покоя окружающих как в местах общего пользования, так и в жилищах граждан, мешает их комфортному сну и отдыху и может причинять вред здоровью, отметили авторы инициативы.

Необходимость принятия законопроекта, по мнению разработчиков, подтверждается массовыми обращениями граждан в различные инстанции по поводу шума и загрязнения воздуха от транспортных средств, а также активным общественным резонансом в информационном пространстве.

Правительство вновь дало отрицательный отзыв на эту, уже четвертую по счету, законодательную инициативу, отметив, что его аргументы остались прежними.

Действительно, на дорогах нередко встречаются любители мотора, которые устанавливают на свои автомобили или мотоциклы прямоточные глушители, практически не снижающие звук. Это, кстати, связано и с небольшим приростом мощности техники. Помимо этого, в потоке регулярно попадаются машины, напоминающие дискотеку на колесах. Возможно, подобный тюнинг и бодрит водителя с пассажирами, но далеко не всегда сочетается с комфортом людей, проживающих на пути следования такого транспорта.

