Жесткое столкновение Toyota Ractis и Corolla в Холмском районе: есть погибший

Трагическая авария произошла в Холмском районе Сахалинской области. По информации, поступившей 7 апреля от региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия один человек скончался, еще трое участников получили травмы.

Инцидент случился на 81-м километре автомобильной дороги, соединяющей Южно-Сахалинск и Холмс. По предварительным данным следствия, водитель, находившийся за рулем автомобиля Toyota Ractis, двигался в западную сторону, однако не сумел сохранить контроль над транспортным средством. Из-за потери управления иномарка врезалась в автомобиль Toyota Corolla.

«В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте ДТП, три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести», — проинформировали в телеграм-канале ведомства.

