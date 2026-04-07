«Числился без вести пропавшим три дня». Найдено тело последнего погибшего при взрыве на «Нижнекамскнефтехиме»

Количество погибших в результате чрезвычайного происшествия на заводе «Нижнекамскнефтехим» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале «112».

Как информирует источник, спасательные службы извлекли из-под завалов тело последнего человека, который ранее числился без вести пропавшим. В результате инцидента также зафиксировано 96 пострадавших.

Мощный взрыв произошел на предприятии в Нижнекамске днем 31 марта. В городе был объявлен траур.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 3 апреля пресс-служба предприятия проинформировала о семи погибших и поисках пяти человек. Через три дня стало известно об 11 погибших.

