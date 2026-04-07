«Опасная милота». Биолог объяснила, почему ежей нельзя брать в руки

В конце марта в Московском зоопарке вышли из спячки белогрудые ежи. Ожидалось, что в лесах и парках столичного региона они начнут пробуждаться в период с конца марта по начало апреля. Однако контакт с этими животными может быть небезопасен, сообщила в интервью РИА Новости ученая секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

«Ежиков не очень рекомендуется брать в руки. Если ежа подержать, никуда не уносить и отпустить, то с ним ничего страшного не случится. Но все-таки не стоит так делать, потому что ежи являются переносчиками различных заболеваний», — пояснила эксперт.

Биолог пояснила, что если колючий зверек не ранен, передвигается самостоятельно по парку и не нуждается в помощи, лучше его не трогать и тем более не уносить с собой. Допустимо лишь немного понаблюдать за ним со стороны — так можно узнать о его повадках и особенностях поведения.

«Если же ежик травмирован, то тогда его следует доставить в ветеринарную клинику», — подчеркнула Феоктистова.

