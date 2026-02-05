Битва за опеку: кто виноват в гибели Паши и почему депутаты спорят о полномочиях

После гибели 9-летнего Павла в Санкт-Петербурге разгорелась острая дискуссия о будущем системы опеки. Глава комиссии по социальной политике городского парламента Александр Ржаненков выступил с инициативой передать полномочия по опеке с муниципального уровня в районные администрации.

Ржаненков заявил, что такой шаг назрел давно и позволит лучше защищать детей, поскольку у районных властей больше кадровых и управленческих ресурсов. Он подчеркнул, что общество обязано сделать все, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Однако инициатива сразу же встретила сопротивление со стороны муниципальных депутатов. Глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов заявил, что трагедия с мальчиком не связана с полномочиями опеки, поскольку она работает с детьми, оставшимися без родителей. По его мнению, проблема в другом — необходимо усилить контроль за ранее судимыми педофилами, к которым, по данным следствия, относится убийца.

Бывший глава муниципалитета Наталия Астахова также выступила против, заявив, что передача полномочий в район удалит специалистов от людей, а муниципальная опека, напротив, «ближе к жителям». Она напомнила, что подобные попытки реформы уже предпринимались, но не были реализованы.

Как ранее сообщала «Фонтанка», семья погибшего мальчика уже с декабря прошлого года состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.