Битва за тело: брату погибшего на СВО пришлось угрожать ритуальщикам, чтобы вернуть останки брата

В Сибири произошел возмутительный инцидент, связанный с организацией похорон военнослужащего, погибшего в зоне СВО. Как сообщает сетевое издание «Новосибирск онлайн», брату не вернувшегося с фронта бойца пришлось вступить в противостояние с ритуальной конторой, которая незаконно удерживала тело.

После получения известия о гибели брата мужчина решил поддержать сноху и помочь с похоронами. Однако, приехав в военкомат, он столкнулся с шокирующей информацией.

«В военкомате нас поставили перед фактом, что тело находится неизвестно где, уже в агентстве», — приводит издание его слова.

Оказалось, что сотрудники ритуальной организации уже забрали тело, не дожидаясь решения семьи. Когда вдова военнослужащего связалась с этой конторой, ей сначала в грубой форме отказались отдавать тело мужа. Ситуацию разрешил брат погибшего. После того как он пригрозил представителям агентства уголовной ответственностью за похищение тела, его вернули семье в течение двух часов. В итоге организацией похорон занималась та компания, которую выбрала сама вдова. Этот случай вскрывает проблему навязчивых и неэтичных действий некоторых ритуальных служб, пользующихся горем семей погибших военных.