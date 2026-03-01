Бизнес-Бэй в осаде: как переживает ночные удары та, кто променяла Челябинск на Дубай

Пока мир следит за эскалацией на Ближнем Востоке, жители и туристы в ОАЭ пытаются привыкнуть к новой реальности. Бывшая челябинка Валерия, переехавшая в Дубай три года назад, по просьбе 74.RU показала, как выглядит один из самых фешенебельных курортов планеты спустя сутки после массированной ракетной атаки.

«Я живу в самом центре Дубая, в районе Business Bay. Если говорить о ситуации, утром, около 08:40, мы слышали звуки. Видимо, от перехваченных дронов. Больше ничего не было. Люди стараются не выезжать в город, мы находимся в своих комплексах, в каждом есть бассейн, своя зона для отдыха. Жители там проводят время. Но в городе я проехала из нашего района в Дубай Марину. На пляжах люди есть, но я не знаю, туристы ли это».

Минувшая ночь, по словам Валерии, была тревожнее, но массовой паники она не заметила.

«В половине первого ночи было сообщение об эвакуации, но в нашем комплексе на пять домов никто особо не стал эвакуироваться, все остались в своих кроватях. Никто не спускался. В школах сделали дистанционное обучение до 4 марта».

Другая челябинка, Анна, с семьей попала под первый удар прямо на пляже. По ее словам, осколок упал в фонтан в десяти метрах от детского бассейна. К счастью, никто не пострадал.

На этом фоне воздушное пространство над регионом остается закрытым. Иран, Израиль, Ирак, ОАЭ, Иордания и Катар перекрыли небо для гражданских бортов. «Аэрофлот» официально продлил отмену рейсов в Дубай и Абу-Даби до 3 марта.

Всего, по данным Минтранса, отменено 29 рейсов российских авиакомпаний и 31 — иностранных. Два самолета с уральцами, направлявшиеся в Эмираты, развернули прямо в воздухе.