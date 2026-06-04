Федор Смолов высказался в пользу составления брачного контракта

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в подкасте Влада Аганова рассказал о своем отношении к браку. Футболист высказался в пользу составления брачного контракта с супругой.

«Я в сознательном возрасте вступал в брак. У меня есть какой-то накопленный капитал: мои материальные блага и так далее. И плюс, мне кажется, это справедливо, если ваши отношения равноценные, полноправные и оба человека чем-то занимаются. Мне кажется, это такой честный жест», — объяснил свою точку зрения Смолов.

При этом футболист признался, что разговор с будущей супругой на ту тему был непростым. Жена Смолова Карина Истомина рассказывала, что ее не смутило такое условие: она согласилась, что не сможет претендовать на имущество мужа, несмотря на то что у пары есть общий ребенок — дочь Лора.

36-летний Смолов фактически завершил футбольную карьеру после завоевания чемпионского титула с «Краснодаром» в 2025 году, хотя официально об этом не объявлял. Нападающий выступал также за «Динамо», «Локомотив» и другие российские клубы, а также пробовал свои силы в голландском «Фейеноорде» и испанской «Сельте». Смолов провел 45 матчей за сборную России, в которых забил 16 мячей.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Федор Кудряшов попал в ДТП в Москве.