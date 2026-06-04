Астрофизики рассказали о последствиях новой солнечной активности

Российские астрофизики зафиксировали мощную солнечную вспышку, в результате которой в космос было выброшено облако нейтрального водорода. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, часть этого вещества уже в ближайшие часы может достичь Земли.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о второй за день вспышке на Солнце, произошедшей около 10:00 по московскому времени. В результате взрыва в солнечной короне образовалось крупное облако нейтрального водорода.

Ученые пояснили, что водород в таком состоянии способен блокировать излучение горячей солнечной атмосферы. Из-за этого на изображениях создается эффект, будто часть поверхности Солнца накрыта темным покрывалом. Такое явление продолжается до тех пор, пока водород не ионизируется или не покинет пределы солнечного диска.

По данным астрономов, часть выброшенного вещества направляется в сторону Земли и может достичь планеты уже в ночь на следующий день. Предполагается, что фрагменты солнечного вещества частично проникнут в верхние слои атмосферы, а затем рассеются в окружающей среде.

Исследователи отметили, что подобные процессы происходят регулярно на протяжении всей истории существования Земли и являются частью естественного взаимодействия планеты с Солнцем.

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