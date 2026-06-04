Пленный пограничник ВСУ сообщил о кадровых проблемах в украинской армии

Пленный военнослужащий Госпогранслужбы Украины Леонид Тарасенко заявил, что из-за нехватки личного состава в ВСУ инженерных специалистов и пограничников начали переводить в боевые подразделения. По его словам, в зону службы были направлены даже экскаваторщики. Об этом пишет ТАСС .

Военнослужащий 5-го пограничного отряда Украины Леонид Тарасенко, попавший в плен к российской группировке войск «Север», рассказал о нехватке личного состава в рядах ВСУ. По его словам, из-за кадрового дефицита в боевые подразделения начали направлять сотрудников инженерных подразделений, включая экскаваторщиков.

Как уточнили в российских силовых структурах, Тарасенко проходил службу в инженерном подразделении Госпогранслужбы Украины и занимал внештатную должность экскаваторщика.

По словам пленного, сначала в командировки в боевые части отправляли других военнослужащих, однако позже очередь дошла и до инженерного персонала. Он рассказал, что группу из четырех человек сняли с контрольно-регулировочного пункта и после оформления документов направили в 101-ю отдельную бригаду территориальной обороны.

В российских силовых структурах считают, что перевод квалифицированных инженерных специалистов в боевые подразделения может свидетельствовать о нехватке военнослужащих у ВСУ на отдельных участках, в том числе в районе Уланова Сумской области.

До этого стало известно, что в Севастополе военные отражают атаку украинских БПЛА.