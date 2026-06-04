Синоптики предупредили о грозах в Подмосковье

В Московском регионе в четверг, 4 июня, ожидается теплая погода с переменной облачностью. Местами в столице и области возможны кратковременные дожди и грозы, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. Ночью по области похолодает до +8.

В Москве днем воздух прогреется до +23…+25 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до +10.

Ветер будет северо-западного, западного и северного направлений со скоростью 2–10 м/с. Атмосферное давление составит 748–749 мм рт. ст.

До этого сообщалось, что в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, местами по столице и региону в течение дня ожидается гроза с дождем.